Politie en parket zoeken getuigen vechtpartij Sint-Elisabethstraat

Het respect voor de politie is steeds kleiner. Korpschefs en vakbonden luiden daarover de alarmbel in de kranten van het Mediahuis. “Agenten moeten zich sneller burgerlijke partij durven te stellen”, zegt politievakbond VSOA in Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. De korpschef van de Roeselaarse politie werd afgelopen week nog maar eens geconfronteerd met geweld tegen zijn agenten. En daarom haalde hij tijdens zijn speech op de nieuwjaarsreceptie zwaar uit naar de 'ontoelaatbare toestanden'. “Het loopt in onze zone de spuigaten uit. Ik maan agenten aan om sneller zelf een klacht in te dienen tegen burgers.” Maar ook in andere zones zien ze dat het geweld tegen agenten alleen maar toeneemt, ook al blijkt dat niet altijd uit de cijfers. Net daarom roepen ze agenten op zich vaker burgerlijke partij te stellen tegen agressieve burgers. Een oproep die ook gedeeld wordt door politievakbond VSOA. Na overleg met de procureurs-generaal van ons land werd alvast beslist per gerechtelijk arrondissement een specifieke magistraat aan te stellen die alle klachten vanuit de zones beter zal bundelen en adequaat zal opvolgen. En ook minister van Binnenlandse Zaken Jambon belooft stappen te ondernemen. “Geweld tegen agenten is een onderschat fenomeen dat aangepakt moet worden.”