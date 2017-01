Politie gaat flitspalen camoufleren

De federale politie maakt gebruik van camouflagenetten, om flitspalen te verbergen voor automobilisten. Dat zegt politiewoordvoerder Peter De Waele.

Het gaat daarbij niet om een tactiek om sociale media die de locatie van flitsers verklappen, buitenspel te zetten, maar wel om een maatregel om ongevallen te voorkomen. Op de E19 ter hoogte van Peutie, in Vlaams-Brabant, is de flitspaal sinds kort gehuld in een camouflagenet. Volgens de Facebookpagina van PolCon, waar gebruikers politiecontroles met elkaar delen, gaat de politie daarmee de strijd aan met Facebook- en andere groepen, die de locatie van flitsers verklappen.

“De flitsbak in Peutie is inderdaad gecamoufleerd, maar dat is enkel om ongevallen te voorkomen”, verklaart De Waele. Het toestel, dat een meter hoog is en daardoor erg opvallend, veroorzaakte volgens de woordvoerder gevaarlijke toestanden, omdat veel automobilisten bruusk afremden wanneer ze de flitser zagen. Volgens De Waele is tot nu toe alleen de flitspaal in Peutie gehuld in camouflagekleuren. “Maar ik sluit niet uit dat dat in de toekomst nog gebeurt, als dat nodig blijkt”, aldus de politiewoordvoerder.