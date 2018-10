Treinen zonder conducteur, lagere tarieven buiten de spits en misschien een stopplaats voor de Eurostar in Antwerpen: dat zijn de opmerkelijkste punten in de voorlopige versie van het nieuwe beheerscontract van de NMBS. Dat meldt de krant De Morgen vandaag. Het meest opvallend is de beslissing om minder conducteurs in te zetten, om zo de efficiëntie te verhogen. Rond steden en in zones met een gemiddelde bevolkingsdichtheid kunnen er straks treinen rijden zonder kaartjesknippers. Daarnaast zullen ook loketten in de toekomst minder bemand worden. Sporen moet ook goedkoper worden in de daluren, en de NMBS moet ook komaf maken met de wildgroei aan biljetten, rittenkaarten en voordeeltarieven. Ook het verdwijnen van stopplaatsen is geen taboe meer. "Er zouden nieuwe stopplaatsen kunnen worden geopend, en bestaande stations of stopplaatsen kunnen worden gegroepeerd of geschrapt", luidt het. Daarnaast moet de NMBS binnen de zes maanden onderzoeken of Antwerpen een stopplaats kan krijgen voor de Eurostar. Dat zag u gisteren ook al op ATV. De spoormaatschappij moet ook inzetten op comfort, zoals verhoogde perrons zodat rolstoelen vlot de trein in kunnen. Over compensatievergoedingen bij vertragingen moet de regering volgens De Morgen de knoop nog doorhakken. In de voorlopige versie is sprake van een teruggeschroefde versie waarin kleine schades - onder de 2,5 of 4 euro - niet worden vergoed. Als alles goed gaat, vallen de beslissingen volgende week op de ministerraad. Foto Belga