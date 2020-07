Politie gaat steekproeven uitvoeren bij ongehoorzame horecazaken

De lokale politie gaat strenger controleren op het naleven van de hygiënemaatregelen in het kader van het coronavirus. Er wordt meteen geverbaliseerd en de politie gaat steekproeven uitvoeren bij horecazaken die eerder al de regels aan hun laars hadden gelapt, dat zegt Nicholas Paelinck, voorzitter van de vaste commissie van de lokale politie.

Vanaf morgen wordt het dragen van een mondmasker in winkelstraten, openbare gebouwen, op markten, rommelmarkten en kermissen en andere drukke plaatsen verplicht, zo besliste de Nationale Veiligheidsraad donderdag. De lokale politie gaat dan ook strenger controleren. 'We zullen overgaan van preventie en sensibiliseren naar een louter repressieve houding', zegt Paelinck. De capaciteit van de politie werd ook opgetrokken. 'We krijgen ondersteuning van de federale politie, er is een reserve en we hebben ook in de verloven gesnoeid.' Ook in horecazaken wordt het dragen van een mondmasker verplicht, behalve aan tafel. De maatregel komt er bovenop de eerder genomen maatregelen zoals het houden van veilige afstand en een mondmaskerplicht voor het personeel.

'In het begin ging het allemaal perfect, we hebben hen ook de tijd gegeven om zich aan te passen, maar nu zien we dat naarmate het later wordt, tafels bijeen worden geschoven of personeel hun mondmasker niet op de neus houdt. We weten wie de slechte leerlingen zijn, daar zullen we steekproeven uitvoeren', aldus Paelinck. Wie zich niet aan de maatregelen houdt riskeert een boete van 250 euro, voor de uitbaters is dat een boete van 750 euro. Ten slotte gaat de politie ook strenger toezien op samenscholingen die worden gevormd op openbare plaatsen na het sluitingsuur van de horeca.

(Archieffoto © Belga)