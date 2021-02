Op de A12 richting Nederland is vanmiddag een ernstig ongeval gebeurd ter hoogte van Hoevenen (Stabroek). Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Er is sprake van een of meerdere zwaargewonden en de weg is er volledig versperd - ook de pechstrook. Alle verkeer moet de snelweg verlaten in Ekeren en vervolgens een omleiding via de Noorderlaan door het Antwerpse havengebied volgen om via de R2 weer naar de A12 te rijden.