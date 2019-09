Een gasexplosie heeft een enorme ravage veroorzaakt in Wilrijk. Drie huizen zijn volledig verwoest. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Ze konden twee personen van onder het puin bevrijden, één is zwaargewond. Er blijft nog een persoon vermist. De explosie gebeurde rond half één op de hoek van de Palmanshoevestraat en het Ridderveld. Volgens buurtbewoners was de knal enorm en ook de schade in de omgeving van de explosie is groot. Vermoedelijk werd de explosie veroorzaakt door een gaslek.