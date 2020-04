In Malle zullen de woonzorgcentra nu ook hulp krijgen van het AZ Sint Jozef ziekenhuis. Artsen en verplegers zullen in de woonzorgcentra uitleg gaan geven over de manier waarop je het coronavirus het best kan bestrijden. In het ziekenhuis verzorgen ze nu al een 5-tal weken coronapatiënten. En die kennis en ervaring willen ze doorgeven aan de woonzorgcentra.