Al 60 boetes voor het niet dragen van een mondmasker op tram of bus

Al zestig tram- en busreizigers kregen een boete omdat ze geen mondmasker droegen tijdens hun rit.

De Antwerpse politie schreef tussen 4 mei en 17 mei 60 boetes uit voor het niet dragen van een mondmasker op de tram, op de bus, in de halte of op het perron. Dat is gemiddeld zo'n 5 boetes per dag. Het aantal reizigers op het openbaar vervoer is ook stilaan weer aan het stijgen nu mensen zich meer moeten en mogen verplaatsen. Wie geen mondkapje draagt in trein, tram, bus of metro riskeert een boete van 250 euro.