Politie houdt verhoogd toezicht in park van Brasschaat na brand

De politie van Brasschaat houdt verhoogd toezicht in de gemeente na een brand in het Park van Brasschaat.



Gisteravond rond zeven uur stond een deel van de rozentuin in lichterlaaie. Het vuur vernielde een oppervlakte met bomen en struiken van zo'n 100 vierkante meter. De brandweer kon erger voorkomen. Er was op het moment van de brand veel volk in het park. De brandweer gaat ervanuit dat een menselijke onachtzaamheid de brand heeft veroorzaakt, en dat het vuur niet opzettelijk werd aangestoken. Twee uur voordien was er ook al een brand aan de Lage Kaart in Brasschaat. Op privé-domein, mogelijk is dat vuur spontaan ontstaan door de hitte.