Politie in Deurne schrijft 82 pv's uit voor overlast

In Kontich wordt aangeslagen gereageerd op het verlies van Michiel Claus. De 34-jarige Antwerpenaar was bekend en enorm geliefd als uitbater van rockcafé De Wipschutter in de Magdalenastraat. Hij werd gisterochtend in de dichte mist aangereden met zijn fiets aan de Prins Boudewijnlaan in Edegem. Hulp kon niet meer baten.