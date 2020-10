Politie in groten getale aanwezig voor bezetting bij Ineos

Het is dit weekend 'Weeken van de klant' en dat al voor de vierde keer. "We moeten opnieuw méér klanten zin doen krijgen om te gaan shoppen en daar ook van te genieten.” Dat zeggen UNIZO, Comeos en UCM. Opmerkelijk: met dik 14.000 deelnemende handelaars (zo'n 1.000 meer dan vorige editie) is dit Weekend een absolute topeditie, en dat ondanks corona. "Het toont aan dat onze handelaars meer dan ooit klaar zijn om de klant te verwennen!" Tijdens het Weekend van de Klant willen handelaars hun klanten bedanken voor het vertrouwen door hen extra in de bloemetjes te zetten. De handelsorganisaties hebben de voorbije maand een uitgebreid onderzoek gevoerd naar het shoppinggedrag bij de Belgische consumenten. Daaruit blijkt dat nog altijd bijna 7 op 10 consumenten (68,70%) minder gaat shoppen dan voor de coronacrisis, bijna de helft (49,20%) geeft aan ‘shoppen niet meer leuk te vinden met al die coronamaatregelen’ en 41,20% geeft aan nog altijd ‘bang te zijn besmet te worden.’ “Dat consumenten voorzichtig zijn, is begrijpelijk”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. “Maar die angst is niet nodig want onze handelaars doen er alles aan om het winkelen in alle veiligheid - en tegelijk op een aangename manier - te laten verlopen. Ze slagen daar ook behoorlijk in, zoals ook tijdens dit Weekend expliciet zal blijken. Voor wie een beetje oplet, hoeft corona de shopping-pret absoluut niet te bederven.” “De heropening van de winkels op zich heeft niet voor een nieuwe piek gezorgd in het aantal besmettingen”, benadrukken UNIZO en Comeos. “En in essentie houdt het naleven van de coronamaatregelen tijdens het shoppen niet meer in dan het dragen van een mondmasker, het ontsmetten van de handen en het bewaren van de nodige afstand. Het wordt tijd dat we alles weer in zijn ware proporties zien. De consument snakt naar positieve communicatie over aangenaam winkelen, ook in tijden van corona. Communicatie die oog heeft voor de te handhaven discipline, maar die tegelijk de nadruk legt op wat er wél allemaal kan, in veilige omstandigheden, dankzij de inspanningen die onze handelaars daar elke dag toe leveren.” Dat een beetje extra positivisme, in combinatie uiteraard met verantwoord gedrag, wonderen zou kunnen doen, blijkt uit het feit dat de consument er wel degelijk naar verlangt om te gaan shoppen. Zo heeft meer dan driekwart (77,45%) zijn vertrouwde (fysieke) winkels gemist. 28,74% mist het ongecompliceerd shoppen met het gezin en een kwart (24,65%) het shoppen met vrienden en vriendinnen. Tijdens het afgelopen voorjaar gaven de consumenten vooral meer geld uit aan voeding en dranken (28,99% van de consumenten), vakantie in eigen land (17,80%), tuingerief, planten, bloemen en tuinmeubilair (14,19%), boeken, dag- en weekbladen (11,16%) en interieur en interieuraankleding (5,85%). In de top 5 van minderuitgaven staan café- en restaurantbezoek (63,59% van de consumenten), vakantie in het buitenland (52,41%), kleding, schoenen en accessoires (51,63%), benzine en onderhoud van wagen (46,50%) en sport en recreatie (35,95%). Op de vraag of consumenten wat ze de afgelopen maanden minder consumeerden alsnog de komende maanden (extra) gaan uitgeven, antwoordde 9,19% positief. 54,79% zegt het geld te sparen en 27,23% geeft aan het geld aan iets anders te zullen besteden. 8,79% tot slot spreekt van minder inkomsten (en heeft dus minder dan normaal te besteden) door corona (tijdelijke werkloosheid, minder opdrachten/inkomsten als zelfstandige…) Heel wat lokale handelaars geven hun klanten dit weekend een cadeautje, als dank voor hun vertrouwen.