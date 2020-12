Politie is 'Waze' te snel af

Het wijkteam van Merksem/Luchtbal van de Antwerpse politie heeft gisteren 37 voertuigen en 68 personen aan een controle onderworpen. Dat gebeurde onder meer in samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst. "Hoewel de actie druk aangegeven werd op Waze (een navigatie-applicatie, red.) en bestuurders mekaar via sociale media op de hoogte brachten, was de actie succesvol", klinkt het bij de politie.

Dankzij ANPR-camera's zijn 31 voertuigen uit het verkeer gehaald omdat de eigenaars hun inschrijving of jaarlijkse verkeersbelasting niet betaald hadden. Zo inde de politie voor meer dan 17.000 euro aan achterstallige belastingen bij 28 bestuurders.

Drie bestuurders met een achterstal van alles samen ongeveer 8.700 euro konden niet meteen betalen waardoor hun voertuig in beslag genomen werd. Er zijn ook vijf voertuigen gestopt omdat de autokeuring vervallen was. Eén voertuig werd in beslag genomen omdat de verzekering niet in orde was. Eén bestuurder had geen rijbewijs op zak en kreeg daar een boete voor. Een man die rondreed tijdens een rijverbod is door de politie betrapt. Ook zijn echtgenote mag zich aan een boete verwachten omdat ze haar auto had toevertrouwd aan hem, wetende dat hij niet mocht rijden.

Een leerling-bestuurder werd dan weer betrapt met een passagier aan boord die niet over een rijbewijs beschikte. De leerling-bestuurder voldeed zo dus niet aan de wettelijke voorwaarden om te leren rijden. De ouders van een klein kindje zijn beboet omdat ze hun kind niet in een aangepast zitje vervoerden. Twee bestuurders kregen een verwittiging omdat hun achterlicht niet werkte.

Tot slot had iemand meer dan 10.000 euro cash op zak, wat veel is. De man zal worden uitgenodigd voor een verhoor. De vaststellingen zijn opgenomen in een proces-verbaal.

(Bron: politie Antwerpen)

(Themabeeld: © Belga)