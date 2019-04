Politie kan drie straatovervallers vatten

Een oude moordzaak uit 1997 wordt opnieuw geopend door het parket. Meer dan 20 jaar geleden werd een 38-jarige vrouw werd dood teruggevonden in haar appartement aan de Argentiniëlaan op de Luchtbal. Ze was gewurgd met een touw en had verschillende messteken in de borststreek. Het onderzoek toen leverde niets op. Maar nu wordt die cold case heropend. Met nieuwe technieken hoopt het parket op een doorbraak.