Politie kan inbreker vatten na achtervolging

Een inwoner van de Camille Huysmanslaan verwittigde zaterdagnacht de politie voor een inbraak in een krantenwinkel. De eerste interventiepatrouille was meteen ter plaatse en stelde vast dat het rolluik geforceerd was en dat twee mannen in het portaal stonden. Eén van hen gaf zich meteen over aan de politie, de andere vluchtte via een gat in de ruit naar de achterzijde van de winkel. Hij probeerde via de tuinen te ontkomen. Uiteindelijk vernielde hij nog een raam in de Vlaamsekunstlaan. Het kwam tot een korte schermutseling met een bewoner, maar de verdachte kon toch verder vluchten.

Een andere interventiepatrouille kon de tweede verdachte uiteindelijk onderscheppen in de Volhardingstraat. Hij was in het bezit van een schroevendraaier. De twee mannen (29 en 39) werden gearresteerd.