"Politie kan onmogelijke gelijke strijd voeren met grote drugsnetwerken"

De nieuwe baas van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen trekt aan de alarmbel. Yve Driesen staat sinds juni aan het hoofd van de federale speurders. Maar het gebrek aan manschappen maakt het onmogelijk om een gelijke strijd te voeren met grote drugsnetwerken. Dat zegt hij in een interview aan de krant De Morgen.

Driesen moet het vandaag met 400 manschappen stellen, terwijl er plaats is voor 550 werkkrachten. En zelfs dat is nog te weinig, zegt hij, gezien de uitdagingen in Antwerpen. Op de drugssectie zijn 44 speurders aan het werk, Driesen zegt er makkelijk 150 aan het werk te kunnen zetten. Hij pleit er onder andere voor om IT'ers en andere experts uit de privésector aan te trekken en ze aan dezelfde voorwaarden met een korte opleiding meteen aan het werk te zetten. Bijkomende middelen en manschappen zijn nodig om het hoofd in Antwerpen boven water te houden, zegt hij nog.

(bron : De Morgen - foto © Belga)