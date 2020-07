Politie legt beslag op meer dan 100 flessen drank en 80 pakjes sigaretten

De politie heeft een lading drank en sigaretten in beslag kunnen nemen in de Diepestraat.

Tijdens een patrouille in de Diepestraat merkte het wijkteam een duo op dat enkele zaken uit een bestelwagen aan het laden was. De mannen schrokken duidelijk toen ze de inspecteurs zagen. Gezien de opmerkelijke reactie werd besloten om de mannen te controleren. In de laadruimte van de bestelwagen stonden heel wat flessen drank en lagen een heleboel sigaretten. Deze waren voorzien van Bulgaarse zegels. In overleg met de douane werd de lading in beslag genomen. In totaal ging het om 132 kleine flessen en 15 grote flessen wodka en whisky, 11 flessen likeur en 80 pakjes sigaretten. Ook het voertuig werd in beslag genomen.

(foto Politie Antwerpen)