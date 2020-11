Politie legt feest voor 120 personen stil in Belgiëlei

Gisteravond/donderdagavond moest de politie iets voor 19 uur een groot feest stilleggen in een pand aan de Belgiëlei. Volgens de politie werd er een feest georganiseerd met vermoedelijk 120 genodigden. Een groot aantal kon aan de politiecontrole ontsnappen. 33 personen werden geïdentificeerd.

Iets voor 19 uur kon de politie vaststellen hoe verschillende mensen een pand aan de Belgiëlei hadden betreden. Er liepen meer mensen binnen dan dat er mensen het pand verlieten. De politie ging ter plaatse discreet toezicht houden om een beeld te krijgen van de situatie.



Mogelijk kreeg iemand de politie in de gaten waardoor een aantal feestvierders al voor de komst van de politie uit het pand was vertrokken. Een en ander was te zien met de stedelijke beveiligingscamera's. Eens de politie wilde overgaan tot controle, kwam men voor een gesloten deur te staan. Er was een slijpschijf nodig om de metalen deur te kunnen openen.

Tafels voor 120 personen gedekt

Toen leden van de mobiele eenheid en wijkteams de feestruimte betraden, hadden alle genodigden de vlucht genomen. De politie trof er een tiental gedekte feesttafels met plaats voor zo'n 120 personen. Tussen de verschillende stoelen en tafels kon de veilige afstand van anderhalve meter niet gerespecteerd worden. Het had er alle schijn van dat de feestvierders halsoverkop de ruimte hadden verlaten. Op de tafels bleven dranken en etenswaren achter. In de keuken stonden de potten nog op het vuur en waren de ovens nog in werking. Omwille van de veiligheid heeft de politie de fornuizen uitgedraaid en de ovens uitgeschakeld.

Verstopt voor politie

Bij een rondgang kon de politie verschillende mensen vinden. Ze probeerden aan de politie te ontkomen door zich te verstoppen in de kelder, in de garage of in traphallen. Anderen konden vermoedelijk via achterliggende doorgangen of aanpalende woningen weg geraken. 33 mensen konden die avond geïdentificeerd worden. Het valt niet uit de sluiten dat later nog meer identiteiten kunnen achterhaald worden.



De politie stelde een proces-verbaal op met het oog op een onmiddellijke dagvaarding door het parket voor wie geïdentificeerd kon worden. Voor de politierechtbank riskeren verdachten in deze dossiers een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en een geldboete van 208 tot 4.000 euro (al vermenigvuldigd met 8 opdeciemen). Bij veroordeling draait een beklaagde ook op voor de dagvaardings-en gerechtskosten. Drie mensen zijn bestuurlijk gearresteerd. Twee omdat zij illegaal in het land verblijven en een derde omdat hij blijvend de openbare orde bleef verstoren.

(Bron en foto: © politie Antwerpen)