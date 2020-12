Politie Minos: "Nauwelijks oproepen gekregen van kerstfeestjes"

2020 stond ook voor de katholieke kerk in het teken van corona. Het was een jaar in mineur, met lege en gesloten kerken, het gemis aan elkaar. Maar ook een van een golf aan solidariteit, om samen de onzichtbare vijand te verslaan die corona heet. We kunnen en moeten lessen trekken uit deze gezondheidscrisis. Dat zegt de Antwerpse bisschop Johan Bonny, in een kerstgesprek met ATV. Hij vraagt meer aandacht voor het milieu en meer rustpunten in onze stressvol leven.