Politie moet beveiligde deur forceren voor vaststelling lockdownfeestje

Gsiteravond rond 23 uur kreeg de politie verschillende oproepen voor lawaaioverlast. Die zou afkomstig zijn van op een appartement aan de Kattendijkdok-Westkaai. Er was al eens door buren aangebeld, maar de muziek zou nog luider gezet zijn.

Eens aangekomen, hoorde de politie effectief luide muziek en mannen- en vrouwenstemmen die meezongen. De politie klopte aan en maakte zich kenbaar. Plots ging de muziek uit en werd het oorverdovend stil. Enkel wat gefluister en wat bewegingsgeluiden waren nog te horen. Opnieuw belde en klopte de politie aan, zonder resultaat.

Beveiligde deur

Gezien de aanwezigen de deur niet wilden openen, kreeg de politie van het parket de consignes mee om binnen te gaan op basis van heterdaad. Maar de deur was een beveiligde deur, wat maakt dat die beschadigd zou worden als ze diende geforceerd te worden. Dat is ook meermaals meegegeven aan de aanwezigen, maar ook dan, anderhalf uur na de oproep al, bleven de aanwezigen weigeren om de politie binnen te laten. De expertise van het snelleresponsteam is gebruikt om de deur te openen. Bij het binnengaan vond de politie twee personen in de zetel en twee personen in bed. Zij wilden de politie wellicht de indruk geven dat ze sliepen, ondanks de avondkledij die ze droegen. En nog een vijfde persoon moest uit de kast komen. Niemand van hen droeg een mondmasker. Alle aanwezigen zijn geïdentificeerd en er is een proces-verbaal opgesteld. De politie liet wie er op bezoek was meteen vertrekken.