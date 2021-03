Politie moet meerdere samenscholingen stilleggen

De politie is gisteravond moeten tussenkomen op verschillende plekken in Antwerpen, omdat daar te veel volk was samengekomen. Heel wat jongeren wilden duidelijk samen nog wat genieten van de aangename temperaturen.

Soms gebeurde dat in kleine groepjes. Maar op sommige plekken kwamen er meer jongeren bij elkaar, dan volgens de huidige coronamaatregelen is toegelaten. Zoals hier aan de Ossenmarkt bijvoorbeeld. Om negen uur moest de politie de plek even afsluiten. Wie deelnam aan het feestje, kreeg een boete. Ook aan het MAS en aan het Droogdokkenpark moest de politie enkele samenscholingen stilleggen.