Politie moet verschillende feestjes stilleggen

De coronacijfers in België gaan nog altijd in stijgende lijn, zo blijkt uit het jongste rapport van Sciensano zondagochtend. Positief is wel dat de stijging van het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames de jongste dagen lijkt te vertragen. Dat is absoluut nodig, want de Belgische ziekenhuizen liggen overvol. In de week tussen 25 en 31 oktober werden er dagelijks gemiddeld 648 mensen opgenomen in het ziekenhuis met COVID-19. Dat is een stijging met 49 procent. De afgelopen dagen lagen de stijgingspercentages een pak hoger (respectievelijk +59 pct, +77 pct en +86 pct), al is niet duidelijk of het hier een duurzame trend betreft. Op dit moment liggen er 6.497 mensen met COVID-19 in de Belgische ziekenhuizen, nog altijd 59 personen meer dan de dag voordien en een absoluut record. Op intensieve zorgen gaat het om 1.160 personen, een toename met 55 personen (+5 pct). Ook het aantal besmettingen gaat nog altijd in stijgende lijn: gemiddeld krijgen bijna 16.000 (15.967) Belgen elke dag te horen dat ze positief testen op het coronavirus. Dat is een stijging met 24 procent. Sinds het begin van de epidemie telde ons land al 429.229 gevallen. De positiviteitsratio ligt nu op 28,5 procent. Het aantal doden bedraagt intussen al meer dan honderd (102) per dag, in de periode tussen 22 en 28 oktober. Alles samen stierven in ons land al zeker 11.625 mensen aan COVID-19.Foto Belga