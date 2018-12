Politie neemt 1 ton metaal in beslag in Mortsels woonwagenkamp

Gisterochtend voerde de lokale recherche leefmilieu van de Antwerpse politie verschillende huiszoekingen uit in het kader van een onderzoek naar metaalopkopers. De huiszoekingen vonden plaats in een woonwagenkamp in Mortsel in aanwezigheid van collega's van PZ Minos. Er werd ook bijstand geleverd door twee speurhonden van de federale politie.

De recherche nam bij de huiszoekingen 6 lichte vrachtauto's en hun lading metaal in beslag. Er werden ook 5 containers met naar schatting 1 ton gesorteerde metalen in beslag genomen. Verder werd ook een deel van de boekhouding meegenomen voor verder onderzoek, alsook 45 fietsen en 6 bromfietsen. Tot slot werden ook 5 verboden wapens, waaronder een zwaard, in beslag genomen.

(Bron en foto : Lokale Politie Antwerpen)