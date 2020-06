Politie neemt 1.000 liter ijs in beslag

Het wijkteam van het Kiel van de Antwerpse politie controleerde afgelopen week op sluikstorters. Er werd gepatrouilleerd in burger en in uniform en gebruik gemaakt van het cameranetwerk om de pakkans te verhogen. Er was vooral aandacht aan sorteerstraten en glasbollen. In totaal werden 6 personen op heterdaad betrapt, 3 in de Alfons De Cockstraat, 2 aan het Kielpark en eentje op het Jan Ligthartplein. Ze krijgen allemaal een boete. Verder werden 3 personen gecontroleerd die cannabis op zak hadden. 2 personen werden beboet voor rijden met de gsm in de hand en een automobilist krijgt een boete voor parkeren in de dubbele file.