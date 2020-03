Politie neemt 18 000 euro illegaal gokgeld in beslag

In de nacht van vrijdag op zaterdag deed de Antwerpse recherche een inval in een lokaal voor illegale gokspelen.

Ze controleerden samen met het wijkteam van de zone City een café aan de Gasstraat. Zoals het onderzoek deed vermoeden, waren er pokerwedstrijden aan de gang en werden er sportweddenschappen georganiseerd. De politie nam 18 000 euro in beslag. Ook verschillende mobiele telefoons, een pokertafel, heel wat materiaal om te pokeren en een boekhouding gingen met de politie mee. Ook materiaal dat nodig was om de illegale sportweddenschappen te organiseren, zoals onder meer verschillende wedtickets en een laptop, zijn in beslag genomen. Wie aanwezig was, werd geïdentificeerd. Drie mensen die illegaal in het land verbleven, zijn meegenomen naar het kantoor.

(foto Pixabay)