Politie neemt 2400 euro van bedelaars in beslag

De Antwerpse politie nam op een jaar tijd 58 keer geld in beslag van bedelaars. Dat melden twee Mediahuis-kranten.

Bedelen in Antwerpse winkelstraten en in de buurt van het station Antwerpen-Centraal is verboden. Sinds vorig jaar mogen agenten het geld dat agressieve bedelaars verzameld hebben afnemen. In totaal werd zo 2.400 euro in beslag genomen. De bedoeling van de maatregel was ook om mensenhandel te bestrijden. Maar volgens de stad is het nog te vroeg om nu al te zeggen of dat ook lukt.

(foto pixabay)