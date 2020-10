Politie neemt 30 kg drugs en 100.000 euro in beslag

Het wijkondersteuningsteam regio Oost van de Antwerpse politie heeft gisteren heel wat drugs in beslag genomen bij twee simultane huiszoekingen in een lopend drugsdossier. Alles samen gaat het om zo'n 30 kilogram drugs, in allerlei soorten en vormen. De verdachte had ook voor bijna 100.000 euro cash geld in huis. De man van 52 jaar is gearresteerd.

In mei van dit jaar betrapte het wijkondersteuningsteam (WOT) van de regio Oost een dealer op heterdaad. Naar aanleiding van die feiten startte een onderzoek. In dat onderzoek kwam een anoniem profiel op Facebook in beeld dat gebruikt werd door een zogenaamde bovendealer. De leden van het WOT werkten intensief door op het dossier en de man achter het account kon geïdentificeerd worden.

Twee simultane huiszoekingen

Op 1 oktober zijn tegelijk twee huiszoekingen gedaan op bevel van de onderzoeksrechter. Het WOT en de wijkteams van de Unolaan en regio Noord doorzochten de panden, samen met drugshond Bo. De politie vond grote hoeveelheden drugs die her en der in het pand verborgen lagen. In het vervallen pand lag ook veel cash geld verstopt.

Drugs, geld en materiaal in beslag genomen



De politie vond er net geen 100.000 euro cash geld. Er lagen bijna 1.800 druksluitverpakkingen en 1.000 capsules. Er zijn laptops, gsm's, precisieweegschalen en een auto in beslag genomen. De lijst met gevonden drugs is aanzienlijk:

Meer dan 6 kg cannabis

Meer dan 2.500 pillen kamagra

20 kg speed

370 gram crystal meth

Bijna 1 kg cocaïne

Zo'n kleine 50 gram hasjies

436 ml GHB

Bijna 200 gram bruine en witte heroïne

148 lsd-zegels

Wat vergruisde xtc

De verdachte is een man van 52 jaar. Hij is ter plaatse gearresteerd. De onderzoeksrechter heeft hem aangehouden voor handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen.

(Bron en foto: © politie Antwerpen)