Politie neemt e-step in beslag die tot 85 kilometer per uur kan rijden

Zaterdag nam de wijkwerking van de regio Noord verschillende vormen van overlast onder de loep en trok er op uit om ze te bestrijden. Inwoners hadden aan de wijkpolitie gemeld dat het storend rijgedrag van bromfietsen in de buurten een grote bron van ergernis was geworden. Samen met de mobiele eenheid, de verkeerspolitie en het fietsteam werd er op dat fenomeen gewerkt. Ook op pleintjes waar al eens overlast gemeld werd, hield de politie toezicht. Het wijkondersteuningsteam (WOT) van de regio Noord had extra oog voor wie drugs aan de man of vrouw bracht.

97 personen en 127 voertuigen zijn aan een controle onderworpen. Van de 23 gecontroleerde bromfietsen zijn er zes bestuurlijk in beslag genomen en hetzelfde voor twee elektrische steps. Enkele opvallende vaststellingen: Een van de steps zou een snelheid van 85 km/uur kunnen halen, de bestuurder ervan reed tijdens een rijverbod. Bij een van de bromfietsen is een afstandsbediening ontdekt. Met een druk op de knop kon de bestuurder van zijn klasse A overschakelen naar klasse B.

Bij de controles vond de politie ook iemand in het bezit van een luchtdrukpistool dat als twee druppels op een echt wapen leek. Drie personen legden een positieve drugstest af terwijl ze een voertuig bestuurden. De politie vond ook iemand die drugs verkocht. Die is gearresteerd en volgde ook een huiszoeking. Iemand die illegaal in het land verbleef, is bestuurlijk gearresteerd. De politie stelde nog 92 verkeersovertredingen vast.

Foto Belga