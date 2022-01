Politie neemt 'erectiepillen' in beslag bij controles

Samen met de Douane heeft het wijkteam uit de Stuivenbergwijk vrijdag acht handelszaken gecontroleerd. In drie winkels werden attributen verkocht om drugs te gebruiken. Die spullen zijn in beslag genomen. In twee winkels vond de politie onder de toonbank medicijnen die gebruikt worden bij erectiestoornissen. Die mogen niet verkocht worden in gewone winkels en dus zijn ze in beslag genomen. Tijdens een van de controles is ook een man aangetroffen die nog een rijverbod van vijf jaar achter zijn naam had en dat nog betekend moest krijgen. In de omgeving is ook nog drugs gevonden die wellicht voor verkoop bedoeld was. De politie stelde voor alle nodige inbreuken de nodige processen-verbaal op.