Politie neemt namaak luxeschoenen in beslag bij kruidenier in Brederodestraat

Het wijkteam van de Brederodestraat en omgeving controleerde het voorbije weekend handelszaken in haar buurt. Daar deed de politie een vreemde vaststelling.

In een kruidenierswinkel(!) werden 31 paar luxeschoenen (Nike, Adidas, Louboutin) aangetroffen. Het bleek om namaak te gaan. De zaakvoerder was niet aanwezig, de medewerkster in de winkel werkte in het zwart. De namaakgoederen werden in beslag genomen, de zaakvoerder wordt verhoord.