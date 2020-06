Politie neemt partij namaak Nike en Gucci en beslag

De lokale recherche leefmilieu controleerde deze week samen met de FOD Economie een kledingzaak op de Turnhoutsebaan. Er waren sterke vermoedens dat er in de zaak namaakkledij werd verkocht.

In een verborgen ruimte, in de kelder en in een appartement boven de zaak werden in totaal zo'n 425 stuks namaakkledij aangetroffen. Het betrof valse merkproducten van onder meer Nike en Gucci. Een huiszoeking bij de zaakvoerder in Wijnegem leverde nog een aantal namaakgoederen op, alsook bijna 9 000 euro cash. De lokale recherche werd actief samen met de FOD Economie om de verkoop van nepproducten te bestrijden.

(Archieffoto Pixabay)