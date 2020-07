Politie neemt twee hondjes, die op een hele kleine ruimte zaten, in beslag

De Politie van Merksem heeft twee hondjes voorlopig in beslag genomen. De dieren zaten in een hele kleine ruimte.

Het wijkteam van Merksem had gemerkt dat twee hondjes door de eigenaar regelmatig in een veel te kleine ruimte geplaatst werden. Er werd een visitatiebevel aangevraagd en het wijkteam kon deze week op controle met een dierenarts van de FOD Volksgezondheid. Er werd beslist om de hondjes voorlopig in beslag te nemen en op te vangen in een asiel terwijl het onderzoek verder loopt.

(archieffoto Pixabay)