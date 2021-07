Politie onderschept aanhangwagen waar zowat alles mis mee is

Het verkeersondersteuningsteam van de regio Zuid van de Antwerpse politie organiseerde zaterdag een verkeerscontrole op de R11 ter hoogte van het Schoonselhof. Ze kregen hierbij ondersteuning van aspirant-inspecteurs van de politieschool. Er werd gecontroleerd op boorddocumenten van de wagens en er was bijzondere aandacht voor aanhangwagens.

3 personen konden niet aantonen dat hun wagen geldig verzekerd was. De 3 voertuigen werden in beslag genomen. In 2 voertuigen zaten jonge kinderen zonder kinderzitje, hiervoor werden pv's opgemaakt.

1 aanhangwagen reed rond met een kapot stoplicht, een kapotte richtingaanwijzer en zonder chassisnummer of identificatieplaatje. Een andere aanhangwagen was uitgerust met een kapotte reflector, beschikte niet over nummerplaatverlichting, zonder richtingaanwijzers en zonder identificatieplaat. Bovendien was de aanhangwagen zo versleten dat er gaten zaten in de bodem en langs de zijkanten. Als kers op de taart was de aanhangwagen overladen met een lading die niet gezekerd en niet afgedekt was. Er werd voor al deze inbreuken een uitvoerig proces-verbaal opgemaakt, met behulp van de verkeerspolitie. De bestuurder kreeg ook een verbod om verder te rijden met zijn lading en werd verplicht zich eerst in regel te stellen.