Politie onderschept lading vlees die uren ongekoeld in vrachtwagen lag

Een patrouille van het Orida-fietsteam van de Antwerpse politie controleerde zondagnamiddag een foutief geparkeerde vrachtwagen. Bij aanvang van de controle kwam de bestuurder te plaatse, hij gaf aan dat hij zijn voertuig net ging uitladen. De politiemannen besloten de vracht te controleren. Deze bestond uit rundsvlees, bestemd voor de verkoop in een winkel in de Van Schoonhovenstraat.

In de wagen zat een halve ton vlees. Een deel van de vracht was niet ingepakt en de vrachtwagen beschikte niet over een koelsysteem. Aangezien het vlees in de voormiddag was aangekocht in het Brusselse zat het al urenlang ongekoeld in het voertuig.

In opdracht van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) werd het vlees in beslag genomen met het oog op vernietiging.

