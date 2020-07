Politie onderzoekt mogelijk schietincident in Hoboken

De Antwerpse politie onderzoekt een incident waarbij mogelijk geschoten werd.

Er onstond een ruzie in de Moretusstraat in Hoboken. Volgens een getuige werden er wapens bovengehaald en mogelijk ook geschoten. De hulpdiensten werden verwittigd en de politie kon twee verdachten arresteren, maar er wapens zijn niet gevonden. Eén persoon raakte wel lichtgewond. De recherche van de Antwerpse politie zoekt nu uit wat er precies gebeurd is. De twee gearresteerden worden gelinkt aan het drugsmilieu.

(bron GVA foto Google Street View)