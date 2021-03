Politie ontdekt omvangrijke cannabisplantage in Boom

In de Kapelstraat in Boom heeft de politie een cannabisplantage ontdekt in een rijhuis. Het zou gaan om minstens duizend planten.

De politie kwam de omvangrijke plantage op het spoor nadat er meldingen binnenkwamen over een verdachte geur. De civiele bescherming kwam ter plaatse om de plantage te ontmantelen en de planten in stukjes te hakken. De politie onderzoekt nu hoe lang de plantage er in gebruik was. Er is verder geen informatie vrijgegeven of er al dan niet verdachten zijn opgepakt.

(archieffoto Pixabay)