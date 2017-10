Politie pakt dief op die 56 kledingstukken had gestolen

De politie heeft gisteren een dief kunnen arresteren in Deurne. Die had in een textielwinkel op de Herentalsebaan 56 kledingstukken gestolen.

Gisteren liep een man rond half 4 binnen in een textielwinkel aan de Herentalsebaan. Hij had een grote lege winkeltas bij, maar nog geen paar minutel later verliet hij in looppas de winkel met een volle zak. Getuigen meldden dat aan de bedienden van de winkel die op hun beurt de politie alarmeerden. De getuigen gaven aan de noodcentrale ook mee dat de verdachte op bus 31 was gesprongen.

Er kwam meteen een patrouille ter plaatse. Een tweede patrouille kreeg de bus in het vizier en liet de bestuurder ervan stoppen aan de Morckhovelei. De winkeldief sprong meteen uit de bus maar kon overmeerster worden door de politie-inspecteurs. De man van 24 werd uiteindelijk aan de Stenenbrug gearresteerd en de gestolen goederen, 56 kledingstukken, konden gerecupereerd worden.

(foto © Belga)