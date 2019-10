Politie pakt drugsdealers op in verschillende districten

De wijkwerking kon de voorbije dagen verschillendd dealers vatten. Zowel de wijkteams als de wijkondersteuningsteams konden met behulp van de mobiele eenheid en vaak met bijstand van een drugshond overal in de stad drugs in beslag nemen en dealers arresteren.

Het wijkondersteuningsteam van de regio Oost was een dealer op het spoor die vanuit zijn woning in de omgeving van de Waterbaan in Deurne drugs verkocht. Het team besloot de woning een tijdlang te observeren en kon een koper onderscheppen. Die gaf toe juist marihuana te hebben gekocht. Er werd een huiszoeking uitgevoerd in de verdachte woning, daarbij werd 111 gram cannabis, cash geld en een precisieweegschaal in beslag genomen. De 50-jarige verdachte werd gearresteerd en wordt voorgeleid.

Op de Groenenborgerlaan in Wilrijk merkte het wijkondersteuningsteam van de regio Zuid dan weer twee jongeren op een bromfiets op. Omdat de twee verdacht gedrag vertoonden, besloten de inspecteurs om over te gaan tot controle. De bromfiets bleek begin oktober gestolen. Beide verdachten bleken meerdere verkoopshoeveelheden drugs op zak te hebben, ook tijdens twee huiszoekingen werd drugs aangetroffen. Beide verdachten worden voorgeleid

In Ekeren merkte het wijkteam verdacht gedrag op ter hoogte van de kerk. Toen ze twee mannen wilden controleren, vluchtten deze weg. De twee konden na een korte achtervolging gevat worden. Ook een vermoedelijke klant werd onderschept. De koper bleek inderdaad cocaïne gekocht te hebben bij de twee mannen, de twee verdachten werden gearresteerd. Hun voertuig werd in beslag genomen. Eerder op de avond werd ook een bestuurder onderschept die rondreed zonder verzekering in een niet-ingeschreven voertuig. Hij had bovendien een rijverbod én drugs op zak. Het voertuig en de drugs werden meteen in beslag genomen.

Het wijkteam van de Stuivenbergwijk controleerde zondag samen met de mobiele eenheid en het wijkondersteuningsteam op overlast in hun werkgebied. Er werd gepatrouilleerd in burger en in uniform. Er werden 5 illegale personen bestuurlijk aangehouden, 6 mensen hadden drugs op zak en 1 persoon stond geseind. Tijdens de controle werden ook twee dealers gearresteerd. De ene man had marihuana in zijn onderbroek verstopt, bij hem thuis werden nog 21 verkoopshoeveelheden aangetroffen. De andere had dan weer 97 gram hasj in zijn onderbroek gestoken. Beide mannen worden voorgeleid.

In Borgerhout merkte het wijkteam een man op die zich op de Turnhoutsebaan verdacht gedroeg. Hij bleek 45 gram hasj en 14 hoeveelheden cocaïne op zak te hebben. Er werd een huiszoeking georganiseerd waarbij nog eens 45 gram hasj werd aangetroffen. De man bleek illegaal in ons land. Zijn verboden wapen (pepperspray) werd in beslag genomen. Ook zijn precisieweegschaal en zijn gsm-toestellen werden in beslag genomen. De man zelf werd voorgeleid.

Tot slot vatte het wijkteam van de Quinten Matsijslei een vermoedelijke dealer in het stadspark ter hoogte van het skatepark. Bij een groepje jongeren werd een zak met 12 gram marihuana aangetroffen. Er werd ook een boksbeugel aangetroffen. Eén van de jongere bekende dat de drugs van hem afkomstig waren.

(bericht en foto : Lokale Politie Antwerpen)