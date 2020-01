Politie pakt overlast aan in Stuivenbergwijk

Het wijkteam uit de Stuivenbergwijk krijgt geregeld klachten binnen rond overlast van onder meer sluikstort, foutparkeerders, overlast door druggebruikers ... Samen met de mobiele eenheid heeft het wijkteam gisteren vanaf de late namiddag 17 voertuigen en 77 personen gecontroleerd op gekende overlastlocaties. In sommige gevallen werd de controle in burger gedaan.

Via cameratoezicht werd ter hoogte van een school een druggebruiker geïdentificeerd. Hij verblijft illegaal in het land. Een man die gecontroleerd werd naar aanleiding van een verkeersinbreuk werd meegenomen omdat hij nog verhoord diende te worden in een dossier rond bedreigingen. Op een pleintje waar kinderen spelen, en waar ook een openbaar toilet is, werd een wildplasser betrapt. De man werd geverbaliseerd. In totaal werden drie vaststellingen gedaan inzake drugs. Er zijn drie personen aangetroffen die illegaal in het land verblijven. Tijdens de actie werden ook twee achtergelaten wrakken opgemerkt. Eén handelszaak was niet in orde met de regelgeving. Het was niet mogelijk om van buiten naar binnen te kijken. Er zijn ook nog 45 processen-verbaal opgesteld voor verkeersinbreuken zoals onder meer: gsm'en en rijden, het niet dragen van de veiligheidsgordel of het negeren van een verkeersbord dat een verboden toegang aangeeft.

