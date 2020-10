Politie pakt overlast-zaken in Borgerhout aan

Het wijkteam van Borgerhout en de mobiele eenheid hebben tijdens het weekend verschillende handelszaken bezocht waarvan wordt aangenomen dat ze mee aan de basis liggen van overlast in de omgeving.

Bij de eerste zaak die de politie over de vloer kreeg, zijn vier personen aangetroffen die illegaal in het land verbleven en nog iemand die er aan zwartwerk deed. In een andere zaak had iemand een gebruikershoeveelheid drugs op zak en moest de politie vaststellen dat de coronamaatregelen niet opgevolgd werden. Bij een derde zaak stelde de politie vast dat het rookverbod niet nageleefd werd. Er was ook iemand die illegaal in het land was en de politie vond er een gebruikershoeveelheid drugs en een verboden wapen.