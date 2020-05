Politie pakt piepjonge dealers op

Deze week mocht de brede winkelsector, na acht weken verplichte coronasluiting, opnieuw de deuren openen. De goesting om open te doen en de verkoop in de fysieke winkels op te starten, was bijzonder groot. Zelfstandige winkeliers hebben hun klanten gemist en dat is aan de verkoopcijfers van de eerste week te zien net hetzelfde bij consumenten. "Op de eerste dag van de heropening op maandag 11 mei, klokten zelfstandige winkeliers af op een omzetcijfer van 50% in vergelijking met een gemiddelde maandag in mei vorig jaar. Dat resultaat was aanzienlijk beter dan verwacht: het merendeel van de handelaars gaf in een eerdere bevraging van Mode Unie en UNIZO aan dat ze een omzetcijfer van 30 tot 40 procent van de normale verkoop verwachten. De heropening op maandag was voor de de hele winkelsector alvast geslaagd", zegt Isolde Delanghe, directeur Mode Unie. "Het positieve resultaat van de eerste dag werd doorgetrokken in de rest van de week. Waar we op maandag vooral veel consumenten in stadskernen zagen, merkten we dat consumenten zich de daaropvolgende dagen meer naar kleinere steden en gemeentes begaven. Consumenten die aanvankelijk wat terughoudend waren om te komen shoppen, zagen dat dit bij de zelfstandige winkels op een veilige en rustige manier kon, en dat gaf vertrouwen om te komen winkelen", laat Delanghe weten. Uit een bevraging van Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel, en ondernemersorganisatie UNIZO bleek eerder dat zelfstandige handelaars zeer goed voorbereid waren op de heropening. Hygiëne- en social distancing maatregelen werden nauwkeurig uitgerold en werden vandaag ook nauwgezet gevolgd. Alternerend openen van pashokjes, vloerstickers om de afstand te bewaren, het voorzien van handgel, mondmaskers bij zaakvoerders en personeel: alles stond in gereedheid om klanten veilig te kunnen ontvangen. Met succes dus. Bij de brede retail sector is tevredenheid over de eerste verkoopweek, aldus UNIZO. Er worden minder klanten dan gemiddeld geteld, maar zij die op de been zijn, kopen ook. Specifiek voor modewinkels klokt deze eerste week na heropening af op 80% van de omzet van dezelfde week vorig jaar. "Dit is een beduidend beter resultaat dan de verwachtingen voorspelden. We zijn dus ook tevreden voor specifiek onze modesector", zegt Isolde Delanghe. "Er wordt een goede verkoop gerealiseerd met beheersbare drukte in veilige en hygiënische omstandigheden."