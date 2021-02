Er zijn dit jaar geen schaatspistes in onze provincie en dat komt uiteraard door de Coronapandemie. Maar dat is buiten enkele vriendinnen uit Brecht gerekend. De zussen Aimée en Maithe en hun vriendinnen Kaat en Daphe zijn tot vannacht bezig geweest om een schaatbaan aan te leggen op een weide in hun achtertuin. Tientallen emmers en kruiwagens water later was het vanmorgen uitkijken of het opzet geslaagd is.