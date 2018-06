Politie redt twee verwaarloosde konijnen

De Rupelstreek heeft er weer een toeristische trekpleister bij. En één speciaal gericht op alle fietsers. Het is namelijk een volledig nieuw fietsbeleefcentrum. Zo is er een klein museum, de velodroom, met alles over het wielrennen en het fietsen. En er is ook een horecazaak in de wielersfeer. En de locatie van dit fietscentrum, die kon niet beter gekozen zijn voor fietsers.