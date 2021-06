Politie richt zich specifiek op overlast door bromfietsers

Het verkeersondersteuningsteam van de regio Noord en het wijkteam van de Luchtbal organiseerden woensdagnamiddag een verkeersactie op de Bredabaan. Er werd samengewerkt met de mobiele eenheid, de verkeerspolitie en inspecteurs van de RVA.

De actie was gericht op bromfietsers na klachten over gevaarlijk rijgedrag en lawaaihinder. Er werden 35 bromfietsen gecontroleerd. 1 bromfiets bleek onverzekerd. 5 bromfietsen klasse B waren opgevoerd en 5 bromfietsen klasse A waren niet begrensd op 25 kilometer per uur. Alle 11 voertuigen werden getakeld.

Er werden ook 49 alcoholtesten afgenomen bij bestuurders, niemand had te veel gedronken. 2 bestuurders hadden de gsm in de hand, 1 minderjarige bestuurder bleek niet over een rijbewijs te beschikken.

Een brommer reed rond met een geseinde nummerplaat. De bestuurder bleek zelf geseind en werd uitgeleverd aan het parket voor verder onderzoek. Een andere geseinde bestuurder reed rond met 10 000 euro cash. Het geld werd in beslag genomen.

De RVA controleerde ook nog enkele bestelwagens en kon verschillende inbreuken vaststellen.

Foto Politie Antwerpen