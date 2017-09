Politie rolt omvangrijk drugslabo op in Ranst

In Ranst is gisteravond in een pand aan de Emblemseweg een labo ontdekt waar op behoorlijk grote schaal amfetamines werden aangemaakt. Dat zegt het Antwerpse parket.

In het kader van het onderzoek naar de verantwoordelijken, zijn diezelfde avond vijf verdachten opgepakt: vier Nederlanders en een Belg.

De federale gerechtelijke politie was maandagmiddag een onderzoek gestart omdat ze aanwijzingen had dat er zich in de omgeving Zoersel-Malle-Ranst een labo bevond waar synthetische drugs werden geproduceerd. Verder onderzoek leidde naar het pand aan de Emblemseweg, waar dan ook een huiszoeking werd uitgevoerd.

De speurders troffen er een professioneel geïnstalleerd laboratorium aan dat nog actief was. Binnen dezelfde loods vond de politie ook een aanzienlijke hoeveelheid chemisch afval. De vijf verdachten die later op de avond gearresteerd werden, zullen voor de onderzoeksrechter worden geleid op verdenking van inbreuken op de drugwetgeving en deelname aan een criminele organisatie.