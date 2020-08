Er heeft zich een incident voorgedaan op de Grote Markt in Antwerpen. Wat precies is nog niet duidelijk. Volgens getuigen zou er geschoten zijn.

De politie is in de vooravond massaal uitgerukt naar de Grote Markt. Daar werden 3 mensen opgepakt en meegenomen voor verhoor. Wat er precies aan de hand is, moet nog onderzocht worden.