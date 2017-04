Politie Rupel start promotiecampagne Rupelse Blauwe Lijn

De Lokale PolitieZone Rupel lanceert deze maand een campagne met affiches en berichten op sociale media ter promotie van de 'Rupelse Blauwe Lijn'. Op het nummer 03 443 09 00 kan men elke dag van het jaar, ook op zon- en feestdagen van 08.00 tot 20.00 uur terecht met niet-dringende meldingen van hinder, overlast en bezorgdheden in het domein van veiligheid en voor een afspraak met het wijkteam.

Al enkele jaren promoot de Lokale PolitieZone Rupel haar telefoonnummer 03 443 09 00 niet alleen voor het melden van niet-dringende veiligheidsproblemen maar ook voor administratieve vragen zoals het opvragen van documenten en attesten, vragen over vergunningsdossiers voor een wapen of vragen of bemerkingen over een ontvangen verkeersovertreding.

Om de telefonische dienstverlening te verbeteren, wordt er nu een nieuw administratief telefoonnummer met een keuzemenu in gebruik genomen. Op alle brieven van de politiezone zal vanaf nu het nieuwe administratieve telefoonnummer worden vermeld. Door het keuzemenu komt men tijdens de kantooruren rechtstreeks in contact met de juiste persoon die kan helpen met een attest, een vraag over een verkeersovertreding of een inlichting over een aanvraag voor een wapenvergunning.

Het bestaande nummer 03 443 09 00 wordt met deze verandering omgedoopt tot 'Rupelse Blauwe Lijn' naar het voorbeeld van de 'Blauwe Lijn' van de Politie Antwerpen. Elke dag, ook op zon- en feestdagen, van 08.00 tot 20.00 uur kunnen bewoners op de Rupelse Blauwe Lijn terecht voor niet-dringende meldingen zoals hinder in hun wijk of overlast van omwonenden.

Ook voor een afspraak met iemand van het wijkteam kan men bij de “Rupelse Blauwe Lijn” terecht. Voor dringende tussenkomsten door politie of voor het melden van verdachte zaken belt men natuurlijk op het moment zelf het nummer 101.