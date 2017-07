Politie schiet op man in Essen

In Essen heeft een politieagent vanavond een man neergeschoten die de politie belaagde.

De man zijn stoppen zijn doorgeslagen toen een deurwaarder kwam aanbellen om zijn wagen in beslag te nemen. Hij bedreigde de man met een mes. De politie werd erbij gehaald, maar die kon de gemoederen niet bedaren. Ook de agenten werden met een mes bedreigd. Na een waarschuwingsschot bleef de man zich agressief gedragen, waarop hij in de buik werd geschoten. Hij werd overgebracht naar de kliniek. Hoe zwaar zijn verwondingen zijn en of er sprake is van levensgevaar blijft voorlopig onduidelijk.