Politie schrijft tientallen parkeerboetes uit tijdens overlastactie

Mede door het mindere weer had de opening van de terrassen begin mei niet zo’n groot effect op het aantal autopechgevallen op de VAB-Alarmcentrale. Maar sinds de start van het mooie weer is het merkbaar drukker op de VAB-Alarmcentrale. Vooral ’s avonds en op zaterdag zijn er opvallend meer pechgevallen. In Antwerpen zien we telkens ongeveer een kwart meer oproepen. VAB verwacht de komende week dan ook nog drukkere avondspitsen, onder andere na de wedstrijden van de Rode Duivels. Bovendien sluit de horeca sinds woensdag 9 juni later, en ook dat is al te merken. VAB zal de bezetting op zowel de alarmcentrale als bij de wegenwacht de komende dagen aanpassen, zodat er ook in de latere uren meer pechvogels verder geholpen kunnen worden. Sinds 2020 heeft VAB ook “pechverhelpers”, die specifiek rondrijden met kleinere voertuigen en gespecialiseerd zijn in het verhelpen van fiets- en bandenpech. Ook zij merken de afgelopen dagen een sterke stijging van het aantal fietspechgevallen. Als we vergelijken met dezelfde periode vorig jaar, zien we dat de fietspechgevallen in elke provincie gestegen zijn ten opzichte van juni vorig jaar. In Antwerpen is er een stijging met 36 procent.