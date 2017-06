Bart De Wever laat massagesalons in Antwerpen sluiten

Twee massagesalons in de Breydelstraat en de Quellinstraat in Antwerpen zijn gesloten en verzegeld door de politie.

Antwerps burgemeester Bart De Wever liet de salons sluiten omdat de uitbaters niet beschikken over de vereiste vestigingstoelating. Die werd vorig jaar door de stad ingevoerd om de wildgroei van Oosterse salons in de buurt tegen te gaan. Om de vergunning te krijgen zijn er een aantal voorwaarden in verband met hygiëne en veiligheid. Mogelijk volgen er nog sluitingen, want er worden momenteel zeventig massagesalons onderzocht door de stad.