Politie sluit slagerij omdat personeelslid (weer) geen mondmasker draagt

De wijkteams van de Unolaan van de Antwerpse politie hebben gisteren verschillende opvallende vaststellingen gedaan. Van de 87 verkeersovertredingen, ging het in 30 gevallen over bestuurders die aan het gsm'en waren. Ook een heel aantal bestuurders negeerden het rode verkeerslicht.

De politie sloot de deuren van een slagerij voor 24 uur omdat een van de personeelsleden door het niet dragen van een mondmasker een zoveelste overtreding van de coronamaatregelen had begaan. Een kapper in dezelfde straat kreeg er een waarschuwing voor omdat het zijn eerste overtreding was.

Een shishabar op de Turnhoutsebaan had lak aan verschillende regels en is gesloten tot de eigenaar alles in orde brengt. Zo zag de politie dat de uitbater niet over de nodige uitbatersvergunning beschikt en dat er verschillende inbreuken waren rond de camerawetgeving. Bij aankomst van de politie was er geen uitbater of personeel aanwezig, en dus konden de klanten niet gecontroleerd worden op het Covid Safe Ticket. De uitbater mag zich verwachten aan een boete en mogelijke navolgende maatregelen.

Tot slot controleede de politie nog een voertuig dat gewoon op straat geparkeerd stond. De bestuurder had opvallend veel geld op zak en verstopt onder de bestuurderszetel. Omwille van de omstandigheden en de onduidelijkheid van de herkomst van het geld, is de eigenaar van de auto uitgenodigd voor verhoor. De 11 500 euro is in beslag genomen.

Foto Belga